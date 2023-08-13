Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler Yozgat 6’ncı etap TOKİ konutlarındaki okullarına kavuştağını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Okulumuzun iç ve dış kısmı tamamen bitmiş olup, asansör ve diğer aksamının montajı yapılmaktadır. Avlu kısmında ise çalışmalar hızla devam etmektedir. Müteahhit firma tarafından geçici kabul için müracaat edilmiştir. Okulumuzun donatım malzemelerinin temini için Müdürlüğümüzce Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Tüm donatımı Bakanlığımızca gönderilecek yeni malzemeden oluşacaktır. Geçici kabul ile birlikte gerekli görevlendirmeler yapılacak ve işlemlerin tamamlanması ile birlikte okulumuz eğitime başlayacaktır. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine ivedilikle sunulması için tüm ilgililer ve Müdürlüğümüz tarafından yoğun bir şekilde gayret gösterilen okulumuzun ilimize, veli ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.” Alpaslan Demir