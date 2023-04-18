Saraykent Ahmet Ardıç Kur'an Kursu'nda 4-6 Yaş Kur'an kursları ve Yaz Kur'an kurslarının devamı niteliğinde uygulanan program ile çocukların 4-6 yaş ve yaz programlarında elde ettikleri bilgi ve kazanımların korunması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Haftanın 6 günü devam eden kursta Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler dersi, değerler eğitimi, adap ve nezaket kuralları, aile eğitimi, sosyal etkinlik ve oyunların yansıra okul ders ve ödevlerine de yardımcı olunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Yasin Baykal, "Diyanet işleri başkanlığımızın çocuklara yönelik programlarından en önemlilerinden birisinin 7-10 Yaş aralığı kurslarıdır. Çocuklarımızın Kuran-ı Kerim, değerler eğitimi ve ibadet eğitimleri yanında sosyal etkinlik oyunlar ve okul derslerine de yardımcı oluyor. Bu kurslarımızda imam hatip lisesinden 4 öğrencimiz de staj yapıyor" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi