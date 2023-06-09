Akdağmadeni ilçesinde dereceye giren öğrenciler Çekerek İlçesini gezdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, Akdağmadeni Namık Kemal Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Ümit Koçyiğit, “İlim, en hayırlı mirastır. Edep, en hayırlı sanattır. Takva, en hayırlı azıktır. İbadet, en hayırlı sermayedir. ”Hz. Ali (r.a)’ın bu Sözlerini kendimize rehber edinerek yapmış olduğumuz .“Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında Namık Kemal Ortaokulu olarak bu hafta “ibadetlerimi öğreniyorum” bilgi yarışmasında ilk 30’a giren öğrencileri “Çekerek Gezisi” ile ödüllendirdik. Çekerek Şatosunda kahvaltı ile başlayan etkinliğimiz, rafting parkurları ve biblo evleri gezildi. Daha sonra Millet Bahçesi, Seyir terası ve Bilim Fuarı ziyaret edildi. Survivor Parkurunda öğrencilerimiz yarıştılar. Öğle yemeği yenildikten sonra lavantalı dondurmalar yenildi. Çekerek yeni Cami’ye gidilerek öğle namazları eda edildi. Namazdan önce Çekerek Müftümüz, Namazdan sonra ilçe müftümüz Abdullah Çolak hocamız çocuklarla sohbet ettiler. Yöresel Ürünler ziyareti gerçekleştirildi. Çekerek meydanı ve son olarak ta eşsiz manzarası ile Lavanta adaları gezildi” diye konuştu.

Koçyiğit ayrıca, Bu hayırlı amaçlarla etkinliğin yapılmasına katkı sağlayan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Akdağmadeni İlçe Müftülüğüne teşekkür etti. Alpaslan Demir