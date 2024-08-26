Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamalara odaklanan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte bu yılki KYK yurt başvuru sonuçlarına dair detaylar ve sorgulama yöntemleri hakkında bilmeniz gerekenler.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 20 Ağustos'ta başlattığı KYK yurt başvuruları, 24 Ağustos'ta sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül'de ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması öngörülüyor. Öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihte GSB’nin resmi kanallarını ve e-Devlet sistemini takip edebilirler.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarına erişim, e-Devlet üzerinden sağlanmaktadır. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, bilgilerini eksiksiz bir şekilde girdikten sonra sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilirler. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "KYK Yurt Başvuru Sonuçları" kısmını seçerek sonuçları görüntülemek mümkün olacaktır.

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAYABİLİR?

KYK yurtlarında bazı öğrencilere ücretsiz barınma hakkı tanınmaktadır. Ücretsiz barınma hakkına sahip olanlar şunlardır:

Şehit eşleri ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gaziler ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş, yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetiminde tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olan öğrenciler.

Bu gruptaki öğrenciler, KYK yurtlarında ücretsiz olarak barınma imkanına sahip olacaklardır. KYK, bu düzenlemeyle sosyal destek ve yardımlaşma anlayışını sürdürmeye devam etmektedir.

Öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını beklerken, e-Devlet üzerinden düzenli olarak güncellemeleri takip etmeleri faydalı olacaktır. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, yerleştirme bilgileri ve diğer detaylar da e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.