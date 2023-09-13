2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için GSB tarafından açılan yurt başvurularının sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanması sonucunda Yozgat’a okumaya gelecek üniversite öğrencileri ildeki GSB’ye bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının konumunu araştırıyor. Peki, Yozgat’ta GSB’ye bağlı KYK yurtlarının adları, iletişim bilgileri ve konumları nedir? İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinde bulunan KYK öğrenci yurtlarının isimleri şu şekilde;

YOZGAT KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Cad. No:292. İletişim Numarası: (0354) 242 1069

YOZGAT SÜRMELİ KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi No:302 Yozgat. İletişim Numarası: (0354) 502 1210

KINALI HASAN KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi No:228 Merkez/Yozgat. İletişim Numarası: (0354) 502 2293

YOZGAT ESENTEPE KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Bahçeşehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:306. İletişim Numarası: (0354) 212 5595

AHMET EFENDİ KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi No: 262. İletişim Numarası: (0354) 290 1616

ÇAMLIK KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi No:158 Yozgat. İletişim Numarası: (0354) 502 1014

BOZOK KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Bahçeşehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Şehy Şamil Sokak No:45 Yozgat/Merkez. İletişim Numarası: (0354) 290 1622

YERKÖY MOLLA HÜSREV KYK KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Haşim Kılıç Mahallesi Şehit Erdal Aytaç Caddesi NO:21/A Yerköy/Yozgat. İletişim Numarası: (0312) 551 6000

AKDAĞMADENİ KYK KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

A Blok (Erkek): Gültepe Mah. Barbaros Cad. No: 7/1 B Blok (Kız): Gültepe Mah. 241. Sok. No: 4 Akdağmadeni / Yozgat. İletişim Numarası: (0354) 314 1759

(Zekiye Doğan)