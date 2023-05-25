Programda TOKİ Köy evi Kur'an Kursu Hocası Tuğba Uğur öğrencilere ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu, program sonrası öğrencilere hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından çeşitli hediyeler ve Müftü Gülden tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklar için yayınlanan CİM dergisi hediye edildi.

Programda konuşma yapan İl Müftüsü Ali Gülden Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek Kur'an Kursunda eğitim gören büyükleri ile sevgi evlerinde kalan öğrencilerin buluşmasını nesiller arası kültür aktarımı ve kaynaşma açısından önemli olduğunu ifade ederek hayırsever iş insanı Bilal Şahin’e maddi manevi destekleri için teşekkür etti. Haber Merkezi