Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu kontrolünde Yozgat’tan hareket Kocaeli’yle gelen öğrenciler, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın; Genel Sekreter Erdem Ay ve Federasyon Başkan Yardımcısı gazeteci Yazar Mustafa Eranıl tarafından karşılandı.

Kocaeli’yle gelen öğrenciler ilk önce, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi gibi üniversiteleri gezdiler; buralarda üniversite yetkilileri tarafından öğrenciler bilgilendirildi.

DENİZİ İLK DEFA GÖRDÜLER

Tarihi ve turistlik yerleri de gezen öğrenciler, Kaiser II. Wilhelm Köşkü’nü, Hereke Kalesi’ni, Hereke Milli Saraylar Halı Fabrikasını ve Hereke Kalesi’ni gezen öğrenciler oldukça mutlu oldular. Yozgat’tan getirilen 15 kişilik öğrenci grubunun içinde bazı öğrenciler, ilk defa denizi gördüler; denizi ilk defa gören öğrenciler oldukça heyecanlandı.

FABRİKAYI GEZDİLER

Gelen Yozgatlı öğrencileri, yine Gebze’de faaliyet gösteren Yunuslar Seramik Fabrikası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yozgatlı iş adamı Ekrem Bozkurt, karşılayarak, fabrikayı gezdirdi, üretim ile ilgili bilgi verdi. Kendisine ait özel dağ evinde gelen öğrencilere ikramda bulundu, fabrikasında ürettiği ürünlerden oluşan özel bir paket hediye etti.

FEDAROSYONU ZİYARET

Daha sonra Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu’nu ziyaret eden Yozgatlı öğrenciler, burada Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın tarafından karşılandı. Erol Akalın, federasyonun yaptığı çalışmalar ve bundan sonra yapacağı faaliyetler hakkında bilgi verdi, öğrencilere özel hazırladığı hediye paketlerini taktim etti.

AKALIN GRUBU ZİYARET

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Akalın Grup Şirketler Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Akalın’ın firmasını da ziyaret eden öğrenciler, burada bir süre ağırlandılar; fikir alış verişinde bulundular.

PİŞMANIYE HEDİYE EDİLDİ

Program sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından karşılanan öğrenciler, bir süre Başkan Söğüt ile sohbet ettiler; Başkan Şener Söğüt, öğrencilere Kocaeli’nin en önemli ürünü olan pişmaniye paketi hediye etti. Öğrencilerle sohbet eden Şener Söğüt, öğrencileri Yozgat’a uğurladı.

41 ile 66 VUSLATA ERDİ

Program hakkında bilgi veren Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Bu programla Yozgatlı öğrencilerimize Kocaeli’yi tanıttık. Doğduğumuz yer ile doyduğumuz yeri buluşturduk. 41 ile 66 vuslata erdi. İlk defa hayatında denizi gören öğrencilerimiz oldu. Çok verimli bir program oldu. Federasyon olarak hem Kocaeli’nin tanıtımını sağlıyoruz, hem de doğduğumuz yeri unutmuyoruz. Öğrencilerimiz çok memnun oldular. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında yapılan bu gezi, çok faydalı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi