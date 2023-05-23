Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, İtalya’nın Romagna Emillia şehrinde 20 gün sürecek olan “Ziraat Milli Ekonominin Temeli Avrupa’yla Gelişim Öğrencilerimizin Hedefi” adlı yurt dışı staj programına yolcu edildi.

Program dâhilinde İtalya’ya giden öğrencileri Kadışehri Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, yolcu etti.

Öğrencileri yolcu eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, bir açıklamada da bulundu. Aksoy, “Hayırlı yolculuklar sevgili öğrencilerim. Ulusal Ajans tarafından desteklenen Erasmus + projesi kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Alanı öğrencilerimizi İtalya’nın Romagna Emillia Şehrinde 20 gün sürecek olan ‘Ziraat Milli Ekonominin Temeli Avrupa’yla Gelişim Öğrencilerimizin Hedefi’ adlı yurt dışı staj programına yolcu ettik. Yapılacak gezi programının sevgili öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmasını diliyorum. Üreten tarım, güçlü Türkiye” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan