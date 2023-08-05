Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda düzenlenen yılsonu etkinliğine, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Milletvekili Yusuf Başer, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, İl Defterdarı Yüksel Enoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, öğrenciler velileri katıldı.

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti tarafından okulların yaz tatiline girmesi ile İYC Eğitim Merkezi bünyesinde başlayan yaz okulunda öğrenciler 35 gün boyunca konusunda uzman öğretmenler tarafından eğitimler aldılar. Eğitim sürelerinin tamamlanmasının ardından ise yılsonu etkinliği düzenleyerek stres attılar.

Yaz okuluna devam eden öğrenciler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti yaz okulu programının 35 gün devam ettiğini ve şimdi sonuna geldiklerini söyledi.

Çocukların kendi öğretmenleri ile hazırlamış olduğu bir programda öğrencilerin birbirinden güzel gösteriler yaptığını dile getiren Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin adından da belli olacağı üzere amacının geleceğin teminatı olan ilim irfan sahibi aydınlık nesilleri yetiştirmek olduğunu vurguladı.

İYC’nin 1951 yılında Türkiye’nin ilk kamu yararına kurulmuş bir cemiyet olduğunu hatırlatan Nurdoğan, “Yozgat’ta da 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetimizi kurduk. O gün bugün Yozgat’ta eğitim merkezi, erkek öğrenci yurdu olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirdik. Eğitim Merkezimizde öğrencilerimize eğitimler verirken, Yurdumuzda da halka açık sohbetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

OKULLA DAVET ETTİ

İlim Yayma Cemiyeti’nin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik verdiği eğitimlerin okullar açıldıktan sonra da devam ettiğini hatırlatan Nurdoğan, iki yıldır İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde öğrencilere Marifet Okulları adı altında eğitimler verdiklerini kaydetti.

Yaz okulundan sonra marifet okullarının başlayacağının altını çizen Nurdoğan, “Bu öğrencilerimizin yaz kursundan sonrada bizim eğitim merkezinde marifet okulları diye bir projemiz var, 2 yıldan beri devam ediyor. Bu çocuklarımızı oraya davet ediyorum. Özellikle 5’inci sınıf, ortaokul ve lise öğrencilerine dönük bir çalışma. Bugün burada bu çocuklarımıza dönük ilim yaymadaki faaliyetlerimiz bitmiş olmasın, özellikle anne ve babalara buradan hatırlatmak istiyorum. Ekim ayında başlayacak haftada bir gün marifet okulu Cumartesi günleri kız öğrencilerimiz, Pazar günleri ise erkek öğrencilerimiz sabah servis evlerinden alıp kahvaltıyı eğitim merkezimizde yapıyorlar. 13.30’a kadar eğitimlerimiz devam ediyor. Bizim gayemiz, kendi memleketimizin çocuklarına, yavrularına, mahallesinin, köyünün, beldesinin, şehrinin çocuklarını ilim irfan sahibi yapmak, bunları geleceğe hazırlamak gayesiyle öğretmenlerimiz ile velilerimizin destekleriyle çalışıyoruz” diye konuştu.

Nurdoğan’ın konuşmasının ardından öğrenciler hazırladıkları gösteriler izlendi.

Tiyatro gösterileri, ilahiler ve şiirler dinletisi okuyan çocukların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Program sonrasında yaz okuluna katılan çocuklara katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Haber Merkezi