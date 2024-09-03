Bu değişiklikle birlikte KYK yurtlarının en düşük ve en yüksek ücretleri yeniden belirlenmiş oldu.

Yeni fiyatlarla birlikte üniversite öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.

KYK tarafından yapılan güncellemeye göre, yurt ücretleri önemli ölçüde artış gösterdi. En düşük KYK yurt ücreti 345 TL'den 517.50 TL'ye, en yüksek yurt ücreti ise 570 TL'den 855 TL'ye çıkarıldı. Bu zam, milyonlarca üniversite öğrencisi ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor.

YURT TİPLERİNE GÖRE ÜCRETLER VE ÖZELLİKLER GÜNCELLENDİ

KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 farklı tipe ayrılmakta. Yapılan yüzde 50 oranındaki artış sonrası, her tip yurdun yeni ücret tarifeleri şu şekilde belirlendi:

Tip 1 Yurtlar: Temel barınma ve güvenlik hizmetlerini sunan bu yurtların ücreti 345 TL'den 517.50 TL'ye yükseldi.

Tip 2 ve Tip 3 Yurtlar: Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkanı sunan bu yurtların ücretleri 405 TL'den 607.50 TL'ye çıktı. Bu tip yurtlarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yerlerde kitaplık gibi ek olanaklar mevcut.

Tip 4 Yurtlar: Orta dereceli konfor sağlayan bu yurtların ücretleri, 480 TL'den 720 TL'ye yükseldi. Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkanı sunan bu yurtlarda da çalışma masası ve buzdolabı bulunabiliyor.

Tip 5 Yurtlar: Daha yüksek konfor sunan bu yurtların ücreti 510 TL'den 765 TL'ye yükseldi. Bu tip yurtlar, daha yüksek ücret ve depozito bedelleri ile dikkat çekiyor.

Tip 6 Yurtlar: En lüks KYK yurtları olarak bilinen Tip 6 yurtlarının ücreti 570 TL'den 855 TL'ye çıkarıldı. Bu yurtlar, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak üst düzey donanımlara sahip.

DEPOZİTO UYGULAMASI VE KAYIT SİLME BİLGİLERİ

KYK, yurtlarına kayıtlı öğrencilerden depozito yatırmalarını talep ediyor. Yapılan açıklamada, 15 Eylül tarihine kadar depozitosunu yatırmayan öğrencilerin yurt kayıtlarının silineceği belirtildi. Depozito ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerektiği vurgulanarak, öğrencilerin ve ailelerinin bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.

KYK YURTLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları, öğrencilere farklı konfor seviyelerinde barınma seçenekleri sunuyor. Genel olarak yurt tipleri şu şekilde sınıflandırılıyor:

Tip 1 ve 2 Yurtlar: Temel barınma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan, düşük ücretli yurtlar.

Tip 3 Yurtlar: Orta düzey konfor sağlayan, oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkanı sunan yurtlar. Çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık gibi ek olanaklar mevcut.

Tip 4 Yurtlar: Daha yüksek konfor ve özellikler sunan, orta düzey ücretli yurtlar. Çalışma masası ve buzdolabı bulunabiliyor.

Tip 5 Yurtlar: İkinci en yüksek konfor ve ücret seviyesine sahip yurtlar.

Tip 6 Yurtlar: En lüks ve donanımlı yurt kategorisinde yer alıyor, yüksek konfor ve fiyatları ile öne çıkıyor.

KYK yurtlarına kayıt yaptırmayı düşünen öğrenciler, yeni ücret tarifelerini ve oda özelliklerini dikkate alarak tercihlerini yapmaları gerektiği belirtildi. Bu nedenle, öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri öneriliyor.