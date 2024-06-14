Akdağmadeni’nde öğrencilerin, karneleri öğretmenleri tarafından çalıştıkları işyerlerinde verildi.

Akdağmadeni Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Erdal Gökçe, başarılı bir eğitim ve öğretim yılını geride bırakmanın mutluluğunu öğrencileriyle birlikte işletmelerde yaşadıklarını söyleyerek “Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle, karne almaya gelemeyen öğrencilere Okul Müdür Yardımcısı Süleyman Demiryürek ve Orhan Akdağ ile birlikte işletmelerinde ziyaret ederek karnelerini teslim ettik” dedi.

Gökçe, “Bu anlamlı ziyaretler, öğrencilerimizin yıl boyunca gösterdikleri gayret ve başarıları kutlamak için mükemmel bir fırsat sundu. İşletme sahipleri ve öğrencilerimizle yapılan görüşmeler, mesleki eğitimin önemini ve öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratikte nasıl uyguladıklarını gözler önüne serdi. Öğrencilerimizin, mesleki becerilerini sahada başarılı bir şekilde sergilemeleri bizleri gururlandırdı” şeklinde konuştu.

Çalıştıkları iş yerinde haftanın 4 günü staj gören öğrencilerde öğretmenlerinin bu anlamlı davranışları karşısında mutlu olduklarını söyleyerek öğretmenlerine teşekkür etti.