Veliler ile çocuklar hakkında konuşan Sarıkaya Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Apaydın, öğrenci ve velilerin görevlerini anlattı.

Sarıkaya İlçe Müftülüğü tarafından konu ile alakalı şu bilgiler verildi; “Velilerin kurs ve okulla diyalog içinde olmaları. Çocuklarının ders durumlarının münasip bir şekilde takipçisi olmaları kurs veya okul eğitimi hususlarında çocukların arzu ve isteklerini iyice öğrenmeleri (isteksiz çocuk kendisi ilgisiz davranarak diğerlerine de kötü örnek olarak zarar veriyor.) Belirli bir süre geçip eğitimle ilgili (kaydın silinmesi, ilişiğin kesilmesi vb.) sürprizlerle karşılaşmamak için dikkatli olunması. Konularında yaptığı sohbete ek olarak öğrencilere de; Zaman Disiplini. Öğrencinin görevi ne? Hafızlık ve okul arasındaki denge. Anne ve babasına okul ve kurs hakkında doğru bilgi vermek. Tembel arkadaşına değil çalışkan arkadaşına özenme. Rekabeti daha az çalışmada değil daha çalışkan olmada aramak. Konularına değinerek hitapta bulundu.” Haber Merkezi