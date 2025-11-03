Lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı. Kazada 13 öğrenci ve minibüs sürücüsü olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dedemli Mahallesi'nden lise öğrencilerini Gezlevi Mahallesindeki Korualan Anadolu Lisesine taşıyan İ.Y. idaresindeki 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, minibüste bulunan 13 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bozkır ve Hadim Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 öğrenci hava ambulansı ile 3 öğrenci ise kara ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Konya'nın Hadim ilçesinde Dedemli Mahallesi'nde meydana geldi.