Kırtasiye, giyim, yiyecek-içecek ve günlük ihtiyaç ürünleri satan işletmeler, öğrencilerin kente dönmesiyle birlikte yoğun bir talep artışı yaşadıklarını aktardı. Esnaflar, öğrencilerin sadece alışveriş değil, aynı zamanda sosyal yaşam ve kültürel faaliyetlere katılımlarıyla da şehirdeki dinamizmi artırdığını vurguladı.

“Yoğunluktan Çok Memnunuz"

Sancak Kırtasiye sahibi Mustafa Kocaaslan, üniversite öğrencilerinin gelmesiyle işlerinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Üniversite öğrencilerinin gelmesiyle biraz daha ticaretimiz hareketlendi. Onlara da hoş geldiler, sefa geldiler diyoruz. Özellikle fotokopi ve mimarlık-mühendislik öğrencilerinin çizim malzemeleriyle ilgili yoğunluk oluyor. Bundan çok memnunuz. Keşke senenin 12 ayı böyle olsa.”

“Öğrenci Yozgat İçin Olmazsa Olmaz"

Meşhur 37 Kır Pidesi ve Pastane sahibi Hayrullah Özşahin ise Yozgat’ta öğrencilerin önemine dikkat çekerek, “26 seneden beri bu işletmeyi çalıştırıyorum. İlimizde gözle görülür bir canlılık var. Yozgat için öğrenci olmazsa olmaz. Yazın öğrencinin olmaması sıkıntısını yaşıyoruz. Yozgat ekonomisi canlandı. Öğrencilere daha çok ilgi göstermemiz lazım. Barınma ve yeme-içme konusunda diğer illere kıyasla Yozgat zaten uygun fiyatlı. Bu yüzden öğrenciler için daha avantajlı bir şehir” dedi.

“Üniversite Öğrencileri Yozgat'ın Velinimeti"

Tiffany Giyim sahibi Mustafa İçme de üniversitenin Yozgat için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Üniversite öğrencileri Yozgat’ın veli nimeti. Üniversite olmazsa gerçekten Yozgat’ta ticaret olmaz. Çünkü sanayi şehri değiliz. Ekonomideki tek dayanağımız öğrenci. Onlar olmasa ticaret yapılamaz. Sömestrde dahi öğrenciler memleketine gidince işlerimiz düşüyor. Öğrenciler geri geldiğinde ise şehir yeniden canlanıyor. Yaz aylarında Türkiye’nin birçok yerinde işler artarken Yozgat’ta durum tam tersi oluyor. Bu şehrin yaşanılabilir kalmasını sağlayan en önemli unsur öğrenciler.”

Yozgat halkı da öğrencilerin dönüşünden memnuniyet duyduğunu belirterek, üniversitenin kente kattığı değere dikkat çekti. Öğrencilerin dönüşüyle birlikte şehirde kira, yurt ve ulaşım gibi alanlarda da hareketlilik yaşandığı gözlemleniyor. Vatandaşlar, öğrencilerin alışverişten sosyal etkinliklere kadar her alanda şehre hareketlilik getirdiğini, aynı zamanda farklı şehirlerden gelen gençlerin Yozgat’ın kültürel çeşitliliğini de artırdığını vurguladı.