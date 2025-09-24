Hopur, öğrencilerin barınma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Üniversite öğrencilerimizin yeni dönemde herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yurtlarımızda gerekli tüm hazırlıkları bitirdik. Öğrencilerimizin huzurlu şekilde barınmaları için çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

KYK yurtlarının güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunduğunu vurgulayan Hopur, şöyle devam etti: “2025-2026 yılı eğitim ve öğretim yılı yurtlarımız açıldı. Çok şükür bizim Yozgat'ımızda dışarıda kalan öğrencimiz olmadı. Yeterli kapasitemiz mevcut. Hatta kız öğrenci yurtlarımızda hala boş yerimiz var. Erkek yurtlarımızda da 60-70 kişilik misafirhanemiz mevcut. Yalnızca lisans öğrencilerimizi değil, yüksek lisans yapan ve çeşitli sebeplerle barınmaya ihtiyaç duyan öğrencilerimizi de misafir ettik. Onları da gerek yurtlarımıza gerekse misafirhanelerimize yerleştirdik.”

Yaz tatili boyunca gerekli bakım ve onarımların yapıldığını dile getiren Hopur, “Yurtlarımızda herhangi bir eksiğimiz yok. Yaz tatilinde tadilatlarımızı bitirdik. Yangınla ilgili sprinkler sistemleri dahil tüm eksiklikler giderildi. Öğrencilerimizi evlerinde buluşturduk” ifadelerini kullandı.

Yurtların düzenli şekilde denetlendiğini belirten Hopur, “Sık sık yurtlarımızı geziyor, öğrencilerimizin kaldığı yerleri ve yemek hizmetlerini inceliyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Şu anda Yozgat’ımızda öğrencilerimizle alakalı herhangi bir problemimiz yok. Her zaman öğrencilerimizle iç içeyiz, yanlarındayız. Herhangi bir sorun olduğunda gerek valilik gerekse bizler öğrencilerimize daha yakın ilgi gösteriyor, anne ve babalarının emanetlerine sahip çıkıyoruz” dedi.