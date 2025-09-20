Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması ve orman suçlarıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında Yozgat dahil olmak üzere 81 ilde 444 kontrol noktası oluşturuldu ve toplam bin 195 nakil aracı incelendi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ekiplerin seyir halindeki orman emvali taşıyan araçların nakliye tezkerelerini inceleyerek taşınan ürünlerin belgelerle uyumunu kontrol ettiğini bildirdi.

Karacabey, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması ve orman suçlarıyla mücadelede etkinliği artırmak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini duyurdu. Haber Merkezi

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen araçlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı.