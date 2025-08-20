Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi babası tarafından bıçakla yaralandı. Gaziosman Paşa Mahallesi 604'üncü Sokak'ta Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Yalçın K, oğlunu bıçakla yaralamasının ardından olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Karnından yara alan Emre K, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürdü.