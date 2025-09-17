Şizofreni hastası oğlu tarafından saatlerce darp edilen 60 yaşındaki yatalak kadın, tedavi sürecinden sonra devlet korumasına alındığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen trajik olay, kamuoyunu derinden sarstı. İki yıldır yatalak olan 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, şizofreni hastası olduğu belirtilen oğlu tarafından saatlerce darp edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gördü. Devlet korumasına alınıp huzurevine yerleştirilen yaşlı kadın, burada aniden fenalaşarak hayatını yitirdi.

Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi 6 Ağustos günü gerçekleşen olayda; 2 yıldır yatalak olan 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, bakıcılığını yapan A.K. tarafından darp edilmiş halde yerde yatarken bulundu.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, uygulanan ilk müdahaleden sonra, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasından sonra dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Hafize Gönül Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Başkalarına vereceğine, bana para ver. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği öne sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği iddia edildi. Gözaltına alınan cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.