2025 ODUN KÖMÜR ALIMI

2025 ODUN KÖMÜR ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1238771

1- İdarenin 1.1. Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI - YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Develik Mah. Çamlık Cad. No:9 Posta Kodu 66200 YOZGAT YOZGAT MERKEZ/YOZGAT 1.3. Telefon numarası : 03542176633 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 25.08.2025 - 14:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No: 42/A Merkez / YOZGAT

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2025 ODUN KÖMÜR ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Odun 10.000 kg, Sobalık Kömür 18-70 MM 15.000 kg, Kaloriferlik Portakal Kömür 70-100 MM 125.000 kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi, Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi ve Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ASM/112, Sağlık Evleri, T.S.M (Ayrıntılı İhtiyaç Listesine Göre Belirlenen Yerlere Belirlenen Miktarlarda Teslim Edilecektir. ) 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye Müteakip 90 Gün içerisinde (Sağlık Tesisinin Talebine Göre Tek Seferde Veya Peyderpey Dağıtım Listesinde Belirtilen Yerlerin Depolarına Belirtilen Miktarlar, Tüm Giderler Yükleniciye Ait Olmak Üzere İlgili Sağlık Tesisi İle İletişime Geçilerek Mesai Saatleri İçerisinde Teslim Edilecektir.) 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.