Boğazlıyan ilçesi Kayseri’de düzenlenen Kent Başkan 2025 Ödülleri programında önemli bir başarıya imza attı.

Program kapsamında, Kent ve Başkan Dergisi tarafından Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar öğrencilerle buluştu Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar öğrencilerle buluştu

Başarılı Ödül (1)

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, alınan ödülün, Boğazlıyan’a duyulan sevdanın ve vatandaşların desteğiyle hayata geçirilen hizmetlerin bir yansıması olduğunu söyledi.

Coşar, “Boğazlıyan için gece gündüz demeden çalışmaya, her adımda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu değerli ödül, ortak emeğimizin ve kararlılığımızın bir göstergesidir. Teşekkürler Boğazlıyan” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir