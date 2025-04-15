Boğazlıyan ilçesi Kayseri’de düzenlenen Kent Başkan 2025 Ödülleri programında önemli bir başarıya imza attı.

Program kapsamında, Kent ve Başkan Dergisi tarafından Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, alınan ödülün, Boğazlıyan’a duyulan sevdanın ve vatandaşların desteğiyle hayata geçirilen hizmetlerin bir yansıması olduğunu söyledi.

Coşar, “Boğazlıyan için gece gündüz demeden çalışmaya, her adımda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu değerli ödül, ortak emeğimizin ve kararlılığımızın bir göstergesidir. Teşekkürler Boğazlıyan” ifadelerini kullandı.