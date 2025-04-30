Türkiye’nin önemli kültür-sanat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Moonlife Dergisi ve Altın Palmiye Ödülleri tarafından 2021 yılında “Yılın En İyi Tiyatro Oyunu” ödülüne layık görülen “Etekler ve Pantolonlar” 16 Mayıs Cuma günü Yozgat’ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Usta oyuncular Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın başrollerini paylaştığı oyun, saat 19.00’da Yozgat Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Kadın temsiliyetini ve bireysel özgürlük arayışını merkezine alan eser, hem güldüren hem de düşündüren kurgusuyla dikkat çekiyor.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki eski dostun hikâyesini anlatan “Etekler ve Pantolonlar”, kadınların evlilik, toplum baskısı ve kişisel tercihler arasında sıkışmış yaşamlarını sahneye taşıyor.

Nurcan ve Aysel adlı iki karakterin tesadüfi buluşmasıyla başlayan oyun, izleyiciyi geçmişle yüzleşmeye, kadın dayanışmasına ve bireysel dönüşüme tanıklık ettiriyor.

Oyunda Nurcan’ın evliliğinde yaşadığı sadakatsizlik deneyimini itiraf etmesi, iki kadının da hayatlarına dair sorgulamalara ve içsel yolculuklara kapı aralıyor.

Aldatılmanın yarattığı travma üzerinden gelişen hikâye, intikam, özgürlük ve kendini yeniden keşfetme temaları etrafında şekilleniyor. Toplumun kadınlara biçtiği rollerin sorgulandığı oyun, izleyiciye hem duygu dolu anlar yaşatıyor hem de kahkaha attırıyor.

Tiyatro eleştirmenlerinden olumlu yorumlar alan ve Türkiye’nin birçok şehrinde kapalı gişe oynayan “Etekler ve Pantolonlar”, sahne performanslarıyla da büyük beğeni topluyor. Oyunculuklarıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan İdiz ve Kumbasar’ın sahne üzerindeki uyumu, eseri daha da etkileyici kılıyor.

Yozgat’ta kültür ve sanat etkinliklerine olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten yerel yetkililer, bu tür nitelikli yapımların şehre kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, tüm vatandaşları oyunu izlemeye davet etti.