Tek kişilik etkileyici bir performansla sahnelenecek olan oyun, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi vaat ediyor.

Yozgat’ta 13 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da sergilenecek olan "Macbeth"i Sertaç Yekeboğa, oynayacak.

KARANLIK BİR DÜNYADA İÇSEL ÇATIŞMALAR

"Macbeth", güç hırsı, iktidar mücadelesi ve vicdan azabının iç içe geçtiği bir dünyayı gözler önüne seriyor.

Oyun, “Macbeth’in korku dolu iktidarında ortaya çıkan kötülükler, karanlık atmosferler ve içsel çelişkiler bizleri şu soruyu sormaya itiyor: Biz olsaydık nasıl davranırdık?” temasıyla izleyicileri derin düşüncelere sevk ediyor.

Sertaç Yekeboğa’nın rejisinde hayat bulan yapım, Macbeth karakterinin içsel çatışmalarını ve karanlık dünyasını sahnede etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Oyunun her sahnesinde, izleyiciler "Hepimizin içinde biraz Macbeth yok mu?" sorusuyla yüzleşiyor ve bu soru oyun boyunca derin bir şekilde işleniyor.

YEKEBOĞA’YA “EN İYİ TEK KİŞİLİK PERFORMANS” ÖDÜLÜ

Bu özel yapımda, Macbeth karakterini canlandıran Sertaç Yekeboğa, tiyatro dünyasında büyük bir başarıya imza attı.

Yekeboğa, XXIV. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "En İyi Tek Kişilik Performans" ödülüne layık görüldü.

Bu ödül, Yekeboğa’nın oyunculuğunun ve oyunun rejisinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Yekeboğa’nın Macbeth rolündeki performansı, izleyicilere karakterin karmaşık ve trajik dünyasını en ince detaylarına kadar hissettiren bir etki yaratıyor.

DEPOART SAHNE'DEN YENİ SEZONA ÖZEL BİR YAPIM

Bu etkileyici tiyatro yapımı, DepoArt Sahne'nin yeni sezon için hazırladığı özel prodüksiyonlardan biri olarak dikkat çekiyor.

DepoArt Sahne, Shakespeare’in klasik eserini özgün bir yorumla sahneye taşıyarak, hem Yozgat’taki hem de çevre illerdeki tiyatro severlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yozgat'ta ilk kez sahnelenecek olan "Macbeth", bölgedeki tiyatro kültürüne katkıda bulunurken, aynı zamanda Shakespeare’in zamansız eserlerini yeni nesil izleyicilerle buluşturma amacını taşıyor.

Yeni sezonda tiyatro severlerle buluşacak olan bu özel yapım, Yozgat’ta sanatseverlerin merakla beklediği etkinlikler arasında yer alıyor. "Macbeth", Yozgat’ın sanatsal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek ve tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.