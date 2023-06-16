ödüller verildi

Düzenlenen programa Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı.

Akdağmadeni’nde okullarda eğitim öğretim kalitesini artırmak, farklı uygulamaları teşvik ederek öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uygulanan ve bu yıl 2’cisi düzenlenen ‘Eğitimin Yıldızları’ projesi ödül töreni gerçekleştirildi.

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğitimin Yıldızları Projesi” ile okullardaki başarılı projelerin, başarılı olan öğrenci ve onlara destek olan öğretmenlerimizin, eğitime destek olan kurumların motivasyonlarını arttırarak, başarılarının devamını sağlamak üzere ödüllendirilmesi hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ın açılış konuşmasıyla başlayan ödül töreninde 14 farklı kategoride toplamda 17 ödül verildi. Göreve başladığı günden itibaren eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olan Başkan Yalçın’a da Yılın Eğitim Gönüllüsü Ödülü Kaymakam Fatih Topuz tarafından takdim edildi.

Yalçın yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçemizin her alanda gelişimine destek olmaya, hayatlara yön vermeye, Yunus misali ‘hepsinden iyice, bir gönüle girmektir’ anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Mustafa Babayiğit