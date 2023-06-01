Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen ödül törenine, gazeteciler, spor yazarları, antrenör ve sporcular katıldı.

Törende milli güreşçiler Taha Akgül, hemşehrimiz Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit, Halkbank Erkek Voleybol Takımı ve Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Türk Telekom Basketbol Takımı, FOMGET Kadın Futbol Takımı, Sadettin Saran, Kurthan Fişek, Nazar Hançer, Binnur Kaya, Tansu Polatkan, Suat Çelen ve Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Sarı Melekler Takımı adına ödüller verildi.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, İstiklal Marşı’nı Avrupa ve dünya şampiyonalarında 2005 yılından beri her zaman söyletmeyi başardığını ifade etti.

Eğer bir yetenek varsa sonuna kadar kullanılması gerektiğine inandığını vurgulayan Kayaalp, "Bu doğrultuda çok emek harcadım, çok çalıştım. Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok madalya elde ettim. Dünyanın en çok madalya kazanan sporcusu oldum. Son 1 yılım ve büyük şampiyonalar olacak. Bu şampiyonalarda yine başarı kazanıp, bu işi bırakmak istiyorum. Alamadığım tek olimpiyat altın madalyasını da alarak bu işi sonlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de değerli bir ismin anıldığı törende ödül aldığını belirterek, "Dünya şampiyonamız var, var gücümüzle tekrar dünya şampiyonu olmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Talay ailesi ile toplu fotoğraf çektirildi.

1938-1998 yıllarında yaşayan Arman Talay, TSYD Ankara Şubesi başkanlığı yaptı.

Amatör futbola verdiği önem ve destekle tanınan Talay, farklı gazete ve kanallarda muhabirlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. AA