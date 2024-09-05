Yozgatlı Ahmet Yozgatlıgil’in Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü olarak atanmasının ardından tepki toplamış ve birçok öğrenci tarafından da protesto edilmişti.

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in ODTÜ rektörü olarak atanması, büyük yankı uyandırmıştı.

Atama, özellikle öğrenciler arasında tepkilere neden olurken, birçok öğrenci tarafından protestolarla karşılandı.

Ahmet Yozgatlıgil, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de düzenlenen mezuniyet töreninde de protestolara maruz kaldı.

Yozgatlıgil’in konuşması sırasında bazı öğrenciler protestolar gerçekleştirdi. Öğrenci toplulukları, atamayı eleştirirken, bu protestolar törene damgasını vurdu.

ODTÜ mezuniyet töreninde protesto olaylarının ardından yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.

Tören sırasında, iki kişiden oluşan bir öğrenci grubu, mizahi bir pankart açarak dikkat çekti.

Hemşehrimiz Ahmet Yozgatlıgil’in yeni ODTÜ Rektörü olarak atanmasının ardından iki kişilik öğrenci grubu “Ev alacaksan üst kattan, rektör alacaksan Yozgat’tan” yazılı bir pankartı açıldı.

Ahmet Yozgatlıgil’in hemşehrisi olduğu Yozgat ile bağlantısını vurgulayan pankart, Yozgatlıgil'in atamasına karşı duyulan tepkileri mizahi bir dille ifade ederken, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.