Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ODTÜ Rektörlüğüne atanan Ahmet Yozgatlıgil’e başarı diledi.

Başkan Coşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğüne atanan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, hemşehrisi Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil için kapsamlı bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Coşar, Prof. Dr. Yozgatlıgil’in akademik ve idari kariyerindeki bu önemli göreve atanmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başkan Coşar, mesajında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğüne atanan, değerli hemşehrimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’i en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Prof. Dr. Yozgatlıgil’in akademik birikimi ve yönetim becerileri ile ODTÜ’nün bilimsel ve eğitimsel vizyonuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu önemli görevde kendisine üstün başarılar diliyorum.”

Coşar, Yozgatlıgil’in Boğazlıyanlılar ve bölge için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Kendisinin başarıları, hemşehrilerimiz için ilham verici bir örnek teşkil etmektedir. Yeni görevinde başarılı olacağına ve ODTÜ’nün ulusal ve uluslararası arenada daha da güçlü bir konuma gelmesine katkıda bulunacağına olan inancımız tamdır” dedi.