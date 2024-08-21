Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'i protesto etmek için bir eylem düzenledi.

Odtü Öğrencileri Yozgatlı Rektörü Protesto Etti! (13)

Öğrenciler, "Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganları ve pankartlarla yürüyüş yaptı.

Odtü Öğrencileri Yozgatlı Rektörü Protesto Etti! (10)

Protestocular, ODTÜ'nün seçilmiş bir rektör istemesi gerektiğini vurguladı. Eylemin ardından, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Asist. Prof. Dr. Bilge İmer, atama kararına karşı tepkisini göstermek amacıyla görevinden istifa etti.

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Odtü Öğrencileri Yozgatlı Rektörü Protesto Etti! (9)

Öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisi, üniversite topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Eylemler, rektör atama sürecinin şeffaflığı ve üniversite içi demokrasi taleplerini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi