Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 684 tıbbi malzemenin fiyatlarını %40 oranında artırdığını duyurdu.

684 TIBBİ MALZEMEDE DEVLET DESTEĞİ %40 ARTTI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'ne dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi: "Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 684 adet tıbbi malzemenin SGK tarafından ödenen fiyatını %40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da %40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon TL tutarında iyileştirme sağlıyoruz."