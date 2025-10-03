Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, "Çiftçimizin emeğine güç, toprağımıza bereket katıyoruz. 349 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" açıklamasında bulundu.

Paylaşımda aktarılan bilgilere göre, destekleme ödemeleri şu alanlara yönlendirilecek: İpek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemlerine 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır üretimine 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkilere 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanımına 957 bin 280 lira, mazot ve gübre desteği kapsamında ise 481 bin 758 lira ödeme gerçekleşecek.