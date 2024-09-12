Bazı Yozgatlılara da giden mesajda kurum, GSS borçlarının en kısa sürede ödenmesi gerektiğini belirterek, ödeme yapılmaması durumunda yasal takip başlatılacağı uyarısında bulundu.

SGK’nın milyonlarca kişiye SMS yoluyla gönderdiği mesajda, borç sahiplerine e-Devlet üzerinden borç durumlarını sorgulama ve ödeme yapma imkânı hatırlatıldı. Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız."

YASAL TAKİP BAŞLATILACAK

SGK, borcunu ödemeyen kişiler hakkında yasal süreçlerin hızla devreye gireceğini vurguladı. Borçluların mevcut borçlarını ödemeleri gerektiğini ifade eden kurum, vatandaşları mağdur olmamaları için borçlarını kısa süre içerisinde kapatmaya çağırdı.

GSS BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla borç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. E-Devlet’e giriş yaparak "GSS Borç Sorgulama" ekranına ulaşan kişiler, borç tescili ve ödeme detaylarını inceleyebiliyor. Ayrıca borçlar, yine e-Devlet ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebiliyor.

GSS PRİM BORCU NEDİR?

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödeme zorunluluğu getirildi. Sigortalılar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak iki kategoriye ayrılıyor. İşçiler için GSS primleri işveren tarafından ödenirken, işsiz olan kişiler prim borçlarını kendileri karşılamak zorunda.

SGK, bu yeni düzenlemeyle birlikte işsiz durumda olan vatandaşların, sigorta kapsamındaki sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için GSS prim borçlarını düzenli olarak ödemeleri gerektiğini hatırlatıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA ADIMLARI

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

Arama bölümüne "GSS Borç Sorgulama" yazılarak ilgili sayfaya ulaşılır.

Tescil ve borç durumu sorgulandıktan sonra ödeme işlemleri gerçekleştirilir.