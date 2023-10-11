Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.(67) adlı kadın kızartma yapıp içinde yağ bulunan tencereyi ocakta bırakıp ocağı kapatmayı unuttu. Ocaktaki tenceredeki yağ yanarak aspiratörü tutuşturdu. Evin terasında bulunan K.A., evinden duman yükseldiğini görünce mutfağa koşup yanan tencereyi balkondan aşağı atmak isterken yüzünden, ellerinden ve bacağından yanarak yaralandı. Tencereyi sokağa atan K.A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.