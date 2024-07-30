Türkiye'de miras paylaşım süreçlerinde önemli bir reform hayata geçirildi. Yeni düzenlemeler, 81 ilde yürürlüğe girerek miras kalan taşınmazların paylaşımında noter onayını zorunlu olmaktan çıkardı.

MİRAS PAYLAŞIMINDA KOLAYLIK

Bu değişiklikle birlikte, miras paylaşım işlemleri daha hızlı ve basit hale gelecek. Medeni Kanun’da yapılan son değişiklikler, miras paylaşımında köklü bir dönüşüm sağladı. Artık, önceden noter onayı gerektiren miras paylaşım süreçlerinde yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Bu sözleşme, tüm mirasçıların imzasını içerecek şekilde hazırlanacak ve tapu devri işlemleri için kullanılabilecek.

ANLAŞMAZLIKLAR AZALACAK

Noter onayının kaldırılması, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları azaltmayı ve süreci daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, miras kalan taşınmazların paylaşımı için hazırlanan yazılı sözleşme, işlemin geçerliliği için yeterli olacak.

Sözleşmenin tüm mirasçılar tarafından imzalanması, tapu devri işlemlerinin başlatılmasını sağlayacak. Ayrıca, hisseli tapu devri sırasında tüm pay sahiplerinin işlem sırasında hazır bulunması gerekecek. Bu işlemler avukat aracılığıyla da yürütülebilecek, böylece sürecin daha düzenli ve adil bir şekilde tamamlanması sağlanacak.

ŞEFFAF VE HIZLI İŞLEMLER

Yeni düzenlemeler, miras paylaşım sürecini daha hızlı ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor. Tapu devri işlemlerinin daha az bürokrasi ile gerçekleştirilmesi, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirecek. Bu değişiklikler, vatandaşların miras işlemlerini daha kolay ve güvenli bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte miras paylaşımında vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var:

Yazılı Sözleşme: Tüm mirasçılar tarafından imzalanmış bir sözleşme hazırlanmalı.

Pay Sahipleri: Tapu devri için tüm pay sahiplerinin işlem sırasında bulunması gerekecek.

Avukat Desteği: İşlemler, avukat aracılığıyla daha düzenli ve adil bir şekilde yürütülebilir.

Bu yeni düzenlemeler, miras paylaşım sürecinde bürokrasiyi azaltarak daha şeffaf ve adil bir ortam oluşturulmasını sağlayacak.