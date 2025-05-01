Emeklilik yaşını doldurmasına rağmen yeterli prim gün sayısına ulaşamayan sigortalılar, belirli koşulları sağlamaları halinde SGK’ya ödedikleri primleri geri alabiliyor. Uygulama, Yozgat genelinde de yoğun ilgi görüyor.

SGK’nın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yürüttüğü bu uygulama, emeklilik umudunu yitiren vatandaşlara maddi olarak nefes aldırmayı hedefliyor. Prim iadesi sadece belirli kalemleri kapsarken, başvuru süreci ve şartlar da net şekilde belirlenmiş durumda.

EMEKLİLİK HAKKI OLMAYANA GERİ ÖDEME İMKÂNI

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli olabilmek için gerekli yaş şartını tamamlamış ancak prim gün sayısını tamamlayamamış ve bu nedenle emeklilik hakkını elde etmesi artık mümkün olmayan sigortalılar, toplu prim iadesi için başvuruda bulunabiliyor.

Prim iadesi, yalnızca aşağıdaki sigorta kollarını kapsıyor:

Malullük sigortası

Yaşlılık sigortası

Ölüm sigortası

Öte yandan, işverenin kendi adına SGK’ya ödediği prim tutarları ise iade kapsamı dışında tutuluyor.

İADE ORANI NEDİR?

SGK tarafından yapılan hesaplamaya göre, geri ödenecek prim tutarı, sigortalının ödemiş olduğu prime esas kazancın yaklaşık %20’si oranında hesaplanıyor. Bu oran, sigortalının toplam prim ödeme süresine, brüt kazancına ve ödeme dönemlerine göre farklılık gösterebiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Toplu prim iadesinden yararlanmak isteyen sigortalıların, ikamet ettikleri bölgedeki SGK il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Başvuru esnasında kimlik belgesiyle birlikte SGK prim bilgilerini içeren dökümanların da ibraz edilmesi isteniyor.

Başvuru sürecinin aşamaları şöyle işliyor:

Başvuru kabul edilir.

SGK uzmanları tarafından sigortalının emeklilik hakkı durumu detaylı şekilde incelenir.

Emeklilik hakkı olmadığı kesinleşen sigortalıların prim ödemeleri hesaplanır.

İade edilecek toplam miktar belirlenerek sigortalıya tek seferde ve nakit olarak ödeme yapılır.

SGK’nın uygulaması, Yozgat’ta da çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yıllar boyunca aralıklı olarak çalışan, ancak prim gününü tamamlayamayan kişilerin sayısının fazla olduğu kentte, SGK il müdürlüğüne yapılan başvurularda artış yaşandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, başvuru süreciyle ilgili güncel bilgilerin SGK’nın resmî internet sitesinden ve e-Devlet portalından takip edilebileceğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, iade işlemlerinin sadece SGK’nın doğrudan yaptığı kontroller neticesinde onaylandığını, otomatik bir ödeme süreci bulunmadığını hatırlatarak vatandaşları başvuru yapmaya teşvik etti.

BAŞVURUYA İLİŞKİN DETAYLAR

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Emeklilik yaşı dolmuş ancak yeterli prim günü bulunmayan ve gelecekte de bu hakkı elde edemeyeceği SGK tarafından tespit edilen sigortalılar.

NEREYE BAŞVURULACAK?

SGK il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapılacak.

HANGİ PRİMLER İADE EDİLİR?

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri. İşveren payları iade edilmez.

NE KADAR ÖDENİR?

Ödenen prime esas kazancın yaklaşık %20’si oranında ödeme yapılır.