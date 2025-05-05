Amerikan teknoloji devi Microsoft'un uzun yıllardır kullanımda olan görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla kullanıcılar için sona erdi. Skype'ın kapatılma kararı, Microsoft'un uygulamalarını müşteri ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak amacıyla yeniden düzenleme kararıyla alındı.

Skype, 2003 yılında piyasaya sürüldüğünden beri dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veriyordu. Özellikle sesli ve görüntülü iletişim imkanı sunmasıyla bilinen uygulama, 20 yıldan uzun bir süredir Yozgatlılar tarafından da sıklıkla tercih ediliyordu. Ancak Microsoft, Skype'ın yerine daha modern çözümler sunan Microsoft Teams uygulamasına odaklanma kararı aldı.

Microsoft, Skype kullanıcılarının verilerinin otomatik olarak Microsoft Teams'e aktarılacağını duyurdu. Bu geçişle birlikte, Yozgatlılar da artık daha geniş fonksiyonlara sahip olan Microsoft Teams üzerinden iletişimlerini sürdürecekler.

Microsoft'un Skype'ı kapatma kararı, Yozgatlı kullanıcıları üzerinde geniş yankı uyandırdı. Artık Skype yerine Microsoft Teams'in kullanılacak olması, teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Yozgatlılar tarafından merakla bekleniyor.