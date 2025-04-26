ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows işletim sistemini daha yalın, hızlı ve güncel hale getirme hedefi doğrultusunda uzun yıllardır sistemde yer alan ancak kullanıcılar tarafından yeterince benimsenmeyen bazı uygulamaları kademeli olarak sistemden çıkarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda şirketin 2012 yılında Windows 8 ile birlikte hayatımıza soktuğu Windows Haritalar (Windows Maps) uygulaması da tarihin tozlu raflarına kaldırılıyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Windows Haritalar uygulamasının tüm sistemlerden ve Microsoft Store üzerinden erişimi, 2025 yılının Temmuz ayında tamamen sona erecek. Bu tarihten sonra uygulama ne indirilebilecek ne de kullanılabilecek.

GÖZDEN DÜŞEN UYGULAMALAR LİSTESİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Microsoft’un geçtiğimiz dönemde başlattığı sistem temizliği operasyonu, 2024 yılında yayınlanan Windows 11 24H2 güncellemesiyle hız kazanmıştı. Bu güncellemeyle birlikte, aralarında WordPad, Takvim, Mail ve Kişiler uygulamalarının da bulunduğu pek çok eski sistem uygulaması kullanım dışı bırakılmıştı. Şimdi ise aynı akıbet, Windows Haritalar’ı da bekliyor.

Bir dönem çevrimdışı harita görüntüleme ve temel yol tarifi gibi işlevlerle kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen uygulama, piyasadaki rakip çözümler karşısında beklentileri karşılayamadı. Google Maps ve Apple Maps gibi küresel rakiplerin domine ettiği dijital harita pazarında Windows Haritalar, zamanla Microsoft’un da öncelik listesinde alt sıralara düştü.

KULLANICILAR ARTIK HARİTALAR’I NE İNDİREBİLECEK NE DE KULLANABİLECEK

Microsoft’un duyurusuna göre, Temmuz 2025’te yayınlanacak son bir sistem güncellemesiyle birlikte Haritalar uygulamasının çalışması teknik olarak engellenecek. Bu tarihten önce uygulamayı cihazından silen kullanıcılar, dilerlerse aynı tarihe kadar uygulamayı yeniden Microsoft Store üzerinden indirebilecek. Ancak belirtilen tarihten itibaren hem Microsoft Store’dan hem de sistem içi erişim noktalarından uygulamaya ulaşmak mümkün olmayacak.

Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Haritalar uygulaması 2025 Temmuz ayında Microsoft Store’dan tamamen kaldırılacak. Bu tarihte uygulamaya gelecek olan son güncelleme, uygulamanın çalışmasını durduracak şekilde tasarlanacak. Kullanıcılar, Haritalar üzerinden kaydettikleri navigasyon bilgilerine, harita bağlantılarına ya da diğer kişisel verilere cihazlarının dosya sisteminden erişmeye devam edebilecek, ancak bu veriler uygulamayla entegre şekilde çalıştırılamayacak.”

Microsoft ayrıca, Haritalar uygulamasının kaldırılmasının kullanıcıların cihazlarında mevcut olan diğer uygulamaları ve verileri etkilemeyeceğini de özellikle vurguladı.

YERİNE BİNG HARİTALAR KULLANILABİLECEK

Microsoft, Windows Haritalar’ın sistemden tamamen kaldırılmasının ardından kullanıcıları, kendi geliştirdiği ve web tabanlı olarak hizmet veren Bing Haritalar (Bing Maps) platformuna yönlendiriyor. Herhangi bir yazılım kurulumu gerektirmeden doğrudan web tarayıcısı üzerinden erişilebilen bu servis, https://www.bing.com/maps adresi üzerinden kullanıcıların hizmetine açık.

Bing Haritalar, daha güncel veri altyapısı, detaylı yol tarifleri, uydu görüntüleri ve farklı harita katmanlarıyla kullanıcıya kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Microsoft’un bu alandaki gelecekteki yatırımlarının, tamamen bulut ve web tabanlı çözümler üzerine yoğunlaşması bekleniyor.

DİJİTAL TEMİZLİK OPERASYONU DEVAM EDECEK

Teknoloji uzmanları, Microsoft’un sistem genelindeki sadeleşme ve optimizasyon stratejisinin önümüzdeki dönemde başka klasik uygulamaların da fişinin çekilmesine neden olabileceğini belirtiyor. Şirketin bu adımlarla birlikte daha hızlı çalışan, daha güvenli ve kullanıcı odaklı bir Windows deneyimi sunmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Microsoft’un bu kararı bazı kullanıcılar için nostaljik bir vedayı da beraberinde getiriyor. Zira Haritalar uygulaması, ilk çıktığı dönemde özellikle çevrimdışı kullanılabilirlik özelliğiyle dikkat çekmiş ve sınırlı internet erişimi olan bölgelerde kısa süreliğine de olsa kullanıcılar tarafından tercih edilmişti.

Ancak dijital çağın değişen dinamikleri, artık bu tür yerel uygulamaların yerini bulut destekli, platform bağımsız çözümlere bırakıyor. Microsoft da bu dönüşüme ayak uydurarak ürün yelpazesini yeniden şekillendiriyor.