Bu çabaların en önemli adımlarından biri olan taklit ve tağşiş listesi, Ağustos 2025 itibarıyla yeniden güncellendi.

Taklit ve tağşiş listesi piyasada bulunan sahte, kalitesiz ve içeriği değiştirilmiş ürünleri ifşa ederek tüketicilere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, bal, zeytinyağı, et ürünleri, peynir ve alkollü içecekler gibi kritik gıda maddelerinde çeşitli hileler tespit edildi. Taklit ve tağşiş, bir ürünün değerini veya kalitesini düşürmek amacıyla içeriğine farklı maddeler eklenmesi ya da etiket bilgilerinin yanıltıcı olması anlamına geliyor. Örneğin, zeytinyağına ayçiçek yağı karıştırılması veya süzme peynirde nişasta bulunması bu durumlara örnek verilebilir.

Tüketici Nelere Dikkat Etmeli?

Taklit ve tağşişten korunmanın en etkili yolu, güvenilir ve bilinen markaların ürünlerini tercih etmektir. Alışveriş yaparken etiket bilgilerini dikkatlice okumak ve ürünün menşei, içeriği gibi bilgileri kontrol etmek önemlidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu listeyi düzenli olarak güncelleyerek halk sağlığına yönelik tehditleri minimize etmeyi hedefliyor. Listede yer alan firmalara idari para cezası uygulanırken, ürünlerin toplatılması da sağlanıyor.

Bu liste ve denetimler hakkında daha fazla bilgi almak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. Güvenli gıda tüketimi konusunda bilinçli olmak, hem kendi sağlığınız hem de sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşıyor.