Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Market raflarından oyuncak mağazalarına, tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine kadar birçok alanda yapılan kontroller sonucunda yönetmeliğe aykırı bulunan ürünler bir kez daha ifşa edildi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan güncel listede bu kez sıkça kullanılan bir temizlik ürünü dikkat çekti.

Güncellenen listeye göre, Türkiye’de üretilen Doa markasına bir lavabo açıcı ürünün, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uymadığı tespit edildi. Söz konusu uygunsuzluk, ürünün yönetmelikte belirtilen güvenlik standartlarını karşılamadığına işaret etti.

Piyasadan Toplatma Ve Satış Yasağı Geldi

Ticaret Bakanlığı, söz konusu temizlik ürünüyle ilgili olarak ciddi bir adım attı. Ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının durdurulmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasaya yeniden arzı da yasaklandı.