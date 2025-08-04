Konya Şeker'e ait ve Torku markasının süt ürünlerini de dâhil üretimde faaliyet gösteren Panogra Et-Süt Ürünleri Entegre Üretim Kompleksi’nde büyük bir skandal yaşandı.

İşe Uzman Yerine Mühendis Alındı

Komplekste üretilen 100 tonun üzerindeki süt tozuna bakteri bulaştı. 1100 ton sütten elde edilen 100 tonluk süt tozunun, üretim, maliyet ve tüm giderlerle 30 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Fabrikada ürüne bakteri bulaşmasının altında da liyakatsizlik olduğu söylendi.

Tesiste Süt Üretim Direktörlüğü görevine alanında uzman bir isim yerine Elektrik Elektronik Mühendisi işe alındı.

Çalışanda Şok İddia

Skandal da 12 senelik bir çalışanın duyurması ile ortaya çıktı. Kurumun, WhatsApp “Süt Grubu”nda bu durumu paylaştığı. Bu yüzden için “şirket bilgilerini sızdırmak” iddiası ile işten çıkarıldı.

Personel, skandalı Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Konya Valiliği’ne ihbar etti.

Bakteri bulaşan 100 tonluk süt tozunun imha edileceği öğrenildi.