Ticaret Bakanlığı'nın 1 Nisan 2025 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle, yurtdışından Türkiye’ye satış yapan e-ticaret platformlarının Türk tüketicilerine hizmet verebilmesi için zorunlu temsilci atama yükümlülüğü getirildi.

Ancak, özellikle Çin merkezli Temu gibi büyük e-ticaret platformlarının bu yükümlülüğü yerine getirmediği ve Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği tespit edildi. Temu’nun temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmemesi, bu platforma yönelik erişim engeli gibi yaptırımların kapısını aralamış durumda.

ERİŞİM ENGELİ YOLDA

Ticaret Bakanlığı, 1 Nisan 2025'te yürürlüğe giren düzenlemeyle, yurtdışından Türkiye'ye satış yapan e-ticaret platformlarının, Türkiye’de bir temsilci bulundurmasını zorunlu hale getirdi.

Bu düzenleme, yabancı platformların Türkiye'deki kullanıcılar için yasal sorumlulukları yerine getirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ancak, Temu gibi bazı büyük yabancı platformlar, Bakanlık tarafından yapılan uyarılara rağmen hâlâ Türkiye'de bir temsilci atamamış durumda.

Temu'nun, Türkiye'deki yasal yükümlülükleri yerine getirmemesi, erişim engeli gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşmasına neden olabilir. Ticaret Bakanlığı, platformların yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemek amacıyla kapsamlı bir takip süreci başlattı. Temsilci atamayan e-ticaret platformlarına, Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için belirli bir süre tanınırken, bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara erişim engeli uygulanacağı açıklandı.

Yabancı e-ticaret platformlarının Türkiye’deki faaliyetlerini denetlemek, Ticaret Bakanlığı için önemli bir operasyonel zorluk oluşturuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yurtdışından Türkiye’ye yapılan her sipariş için, satıcıların belirli belgeler düzenlemesi gerektiği belirtiliyor.

Ancak, Türkiye’deki e-ithalat sürecini kontrol etmek, günde ortalama 200 bin beyannameyi denetlemek anlamına geliyor. Bu büyük hacimli işlem, Bakanlık için bir zorluk teşkil ederken, denetimlerin etkinliğini sağlamak için yeni mekanizmalar devreye sokulacak.

Ticaret Bakanlığı, yasal düzenlemelere aykırı faaliyet gösteren platformlara karşı daha sıkı denetimler yapabilmek için şikayet, ihbar ve denetim kanallarını aktif hale getirecek. Bu çerçevede, platformların Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürebilmesi için yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri takip edilecek.

BTK’YA BAŞVURU VE ERİŞİM ENGELİ SÜRECİ

Yeni düzenlemeye uymayan yabancı platformlar için uygulanacak yaptırımlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuru yoluyla başlayacak.

Ticaret Bakanlığı, yasal olmayan platform ve ürün linklerini kapatmak için BTK’ya başvuruda bulunacak.

BTK, başvuruyu alarak Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletecek ve başvuru, sulh ceza hakimi tarafından 24 saat içinde incelenecek. Hakim, en geç 48 saat içinde kararını vererek, erişim engelinin uygulanması yönünde onay verecek.

Erişim engeline uğrayan platformlar, mahkemeye başvurarak, bu karara itiraz edebilecek. İtiraz için belirlenen süre ise 7 gün olarak belirlendi.

Ancak, yasal düzenlemeye uymayan platformların Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmesi giderek zorlaşacak. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı bu süreç, Türkiye'deki yerli e-ticaret platformlarının daha rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermelerine olanak tanıyacak.

YABANCI PLATFORMLAR ZOR DURUMDA

Yeni düzenlemeler, Türkiye'nin e-ticaret pazarındaki denetim ve düzeni güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ancak, yabancı e-ticaret platformlarının Türkiye pazarında faaliyet gösterebilmesi, yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri şartına bağlanmış durumda.

Ticaret Bakanlığı'nın denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve platformlara yönelik uyguladığı yaptırımlar, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki e-ticaret sektörünün geleceğini belirleyecek. Bu süreç, yerli e-ticaret firmaları için haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve daha düzenli bir piyasa yapısının oluşması açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye’deki e-ticaret düzenlemelerinin sıkılaşması, yabancı platformlar için büyük bir zorluk oluşturacak ve bu platformlar, Türk pazarındaki faaliyetlerini sürdürmek için yasal yükümlülüklere uyum sağlamak zorunda kalacaklar. Bu süreçte, Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminin daha düzenli ve şeffaf bir hale gelmesi bekleniyor.