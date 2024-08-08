Kira kontratlarında dijital dönüşüm başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Bu yenilikle kira sözleşmeleri dijital ortamda düzenlenebilecek.

Kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Risk Analiz Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu sayede kira kontratları, taraflar arasında e-Devlet üzerinden karşılıklı mutabakatla imzalanabilecek.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin planlanan bir eylem olduğunu ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Özelmacıklı, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden oluşturulmasıyla ilgili detayları paylaştı. Bu düzenleme ile amaçlanan, kayıt dışı ekonominin azaltılması, kiracı ve mal sahibinin ödemelerinin takip edilmesi ve kira gelir beyanının doğru şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca, kira sözleşmelerinde barkodlu belgeler oluşturularak, kontratların doğruluğunun teyit edilmesi ve sahte beyanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

PİYASAYA ETKİSİ

E-Devlet üzerinden yapılacak kira kontratlarının piyasaya olumlu katkıları olacağı öngörülüyor. Gayrimenkul uzmanları, bu düzenlemenin emlak işletmeleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini ve emlak işletmelerine de yetki verilmesi gerektiğini savunuyor.

UYGULAMA VE ZORUNLULUK

Henüz e-Devlet menülerinde yer almayan bu hizmetin, eylül veya ekim aylarında kullanıma açılması ve yeni yıldan itibaren zorunlu hale gelmesi planlanıyor. Bu süreçte, kira kontratlarının dijital olarak düzenlenmesi, vatandaşlar tarafından daha basit ve kullanışlı hale getirilecek.

GELECEKTEKİ ENTEGRASYONLAR

Kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu, ileride abonelik işlemleri gibi diğer e-Devlet hizmetlerine de entegre edilebilecek. Böylece vatandaşların çeşitli işlemlerini dijital ortamda daha kolay gerçekleştirebilmeleri sağlanacak.