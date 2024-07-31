23-28 Temmuz tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilen U11-U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat rüzgarı esti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Ordu’da gerçekleştirilen şampiyonaya damga vuran sporcuları ve antrenörlerini makamında misafir ederek tebrik etti.

Türkiye genelinde 81 ilden bin 200 sporcunun katıldığı şampiyonada, Yozgatlı sporcular büyük başarı gösterdi.

48 kiloda Yusuf Eren Tokat Türkiye 2'ncisi, 44 kiloda Hamza Akyol Türkiye 3'üncüsü, 62 kiloda İbrahim Devran Aksu Türkiye 3'üncüsü ve 88 kiloda Bünyamin Sarıaslan Türkiye 3'üncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardılar. Ayrıca takımların Yozgat Belediyesi Güreş Kulübü Türkiye 6'ncısı olarak önemli bir başarıya imza attı.

Vali Özkan, “sporcuları ve antrenörleri yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.