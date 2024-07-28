Milli Emlak, resmi web sitesi üzerinden sunduğu uygun fiyatlı arsa satışlarıyla yatırım yapmak ve kendi evini inşa etmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer alan ve sadece 12.000 TL'ye satışa sunulan arsa, kaçırılmayacak bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor.

Sadece 12.000 TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çeken bu arsa, yatırımcılar için gelecekteki değer artışı potansiyeli ile önemli bir seçenek olabilir. Kendi evini inşa etmek isteyenler içinse bu arsa, uygun konumu ve ekonomik fiyatı ile hayallerinizdeki yaşam alanını oluşturma imkanı sunuyor.

Milli Emlak, resmi sayfasında piyasa fiyatlarının çok altında arsa satışına başladı. Bu fırsat, ev sahibi olma hayali kuranların yüzünü güldürüyor. Son yayımlanan ilan, sadece 12 bin TL gibi uygun bir bedelle arsa sahibi olma fırsatı sunuyor.

25 Temmuz’da Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gerçekleşecek bu satışta, saat 10.30’da merkezde düzenlenecek açık artırma ile en yüksek teklifi veren şanslı kişi bu cazip arsaya sahip olacak.

Milli Emlak'ın duyurusuna göre, arsa sahibi olan vatandaşlar, yeni taşınmazları için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf olacaklar. Bu avantaj, arsa alımını daha da cazip hale getiriyor.

Yatırım yapmak veya kendi evinizi inşa etmek için uygun fiyatlı arsa arıyorsanız, Milli Emlak’ın sunduğu bu fırsatı kaçırmayın. 25 Temmuz’da gerçekleşecek açık artırmaya katılarak, sadece 12.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz.