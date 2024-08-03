Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme, milyonlarca sürücüyü sevindirecek. Artık B sınıfı ehliyeti olan herkes, belirli şartları yerine getirdikten sonra 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek.

Milyonlarca sürücü için beklenen haber geldi. Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli bir değişiklik için harekete geçti. Artık ehliyette o şart tamamen kaldırıldı. B sınıfı ehliyeti olan herkesi ilgilendiren resmi açıklama geldi.

B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarının işbirliğiyle hızla ilerleyen yasal düzenlemeler sonucunda, B sınıfı ehliyet sahipleri için motosiklet kullanımı genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, "125 cc'ye kadar" motosikletleri kullanabilecekler. Ayrıca direksiyon eğitimini tamamlayan sürücülerin belgeleri otomatik olarak geçerli hale gelecek, bu da ehliyet sahiplerinin daha geniş araç seçeneklerine erişebileceği anlamına geliyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yeni yasal düzenlemeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanmalarına imkan tanıyacak düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bununla birlikte, bu motosikletleri kullanmak isteyen sürücülerin belirli bir eğitimden geçmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.

HARÇ ÜCRETİ KALKTI

Öztürk, B sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, harç ödemeden ve sürücü belgelerini yenilemeden, sisteme eklenecek bir not ile ticari kullanım dışında kalan 125 cc'ye kadar motosikletleri sürebileceklerini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, B ve üzeri sınıf ehliyet sahiplerinin, harç ödemeksizin ve ehliyetlerini değiştirmeksizin, sistemde yapılacak bir düzenlemeyle, ticari amaçla kullanılmayan 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabileceklerini teyit etti.