Milyonlarca sürücünün beklediği önemli bir gelişme nihayet hayata geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son değişiklikle birlikte, ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren bir yenilik getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu hazırlanan bu düzenleme, trafikte yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Özellikle B sınıfı ehliyeti olan sürücüleri ilgilendiren bu değişiklik, 125 cc’ye kadar olan motosikletlerin kullanımıyla ilgili önemli bir adım atıyor.

Yeni düzenlemeye göre, direksiyon eğitimini başarıyla tamamlayan sürücülerin ehliyet belgeleri otomatik olarak güncellenecek ve bu yetki belgelerine eklenecek.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, trafikteki yasal düzenlemeler hakkında kritik bilgiler paylaştı.

Öztürk, B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilmesi için gerekli düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca, bu motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli bir eğitimden geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.