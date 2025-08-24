Meta bünyesinde bulunan Instagram, aktif olarak yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

İlk ders zili ne zaman çalacak?
İlk ders zili ne zaman çalacak?
İçeriği Görüntüle

Sosyal Medya (3)

Ger Geçen Gün Daha Fazla

Her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformu, sunduğu özelliklerle kullanıcıların daha fazla vakit harcamasına da neden oluyor.

Sosyal Medya (4)

İlgi Artıyor

TikTok’tan esinlenen Reels özelliği Instagram’a geldiğinden bu yana uygulamada geçirilen zaman bir hayli arttı.

Öte yandan İnstagram, hikâyeler özelliğine de yenilikler ekleyerek bu süreyi daha fazla uzatmayı amaçlıyor.

Sosyal Medya (2)

Yeni Bir Deneyim Sunuyor

Hikâyelerin süresini uzatan Instagram, bu kez de Spotify uyumu ile kullanıcılara yeni bir deneyim sunmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi