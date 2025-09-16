Spotify'ın ücretsiz kullanıcıları, istedikleri şarkıyı seçip çalabilecek Spotify, ücretli abonelere kayıpsız ses desteğini sunmaya başladığını duyururken, aynı zamanda ücretsiz kullanıcıların artık istedikleri şarkıyı arayıp çalabilmelerine ve paylaşabilmelerine imkan tanıyacağını duyurdu. Daha önce bunun için Premium aboneliğe sahip olmak gerekiyordu. Ücretsiz kullanıcılar sadece bir parçayı tam olarak dinleyebiliyor, ardından uygulama tekrar karışık çalmaya geçiyor. Spotify bu güncellemeyle, dinleyicilerin belirli bir şarkıyı açmak için YouTube gibi rakip platformlara yönelmesini engellemeyi amaçlıyor.

Şirket bu yeni özelliklere sırasıyla "Seç ve Çal", "Ara ve Çal" ve "Paylaş ve Çal" adını veriyor. İlk özellik sayesinde, ücretsiz kullanıcılar Spotify uygulamasında oynat tuşuna basarak istedikleri herhangi bir şarkıyı seçip dinleyebilecek veya hatta belirli bir şarkıyı arayıp dinleyebilecek. "Paylaş ve Çal" özelliği, ücretsiz kullanıcıları sosyal medyada müzikle karşılaştıklarında Spotify'ı açmaya teşvik edebilir. Örneğin Instagram, kullanıcıların bir Spotify parçasını sesli olarak Hikayelerde paylaşmasına ve Instagram Notları'nda müzik paylaşmalarına olanak tanıyor.

Daha önce, ücretsiz kullanıcılar mobil cihazlarında şarkıları sınırlı atlamalarla karıştırabiliyordu. Spotify, yeni özelliklerin dünya genelinde ücretsiz kullanıcılara sunulacağını, ancak Premium kullanıcıların karşılaşmayacağı bazı kısıtlamaların olacağını belirtiyor. Şirket, ücretsiz mobil deneyimi kullanan kullanıcılara belirli bir "isteğe bağlı zaman" tahsis edileceğini ve bu günlük sınıra ulaştıklarında, saat başına sınırlı sayıda atlama hakkı tanınacağını söyledi.