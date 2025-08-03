Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmaların ardından TUCBS hayata geçirdi. TÜRKSAT AŞ’nin teknik desteğiyle geliştirilen TUCBS, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Başarıyla kullanılan sistem artık kontrollü erişim ile tüm vatandaşların kullanımına açıldı.

Verilere Harita Üzerinden Erişim

Vatandaşlar e-Devlet kullanıcı bilgileriyle ‘www.tucbs.gov.tr’ adresinden ve ‘turkiye.gov.tr’ adresi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundan giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek. Platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile tek noktadan, bürokrasiye takılmadan, hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek. Coğrafi Veri Talep Portalı sayesinde de 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere kolayca ulaşabilecek.

Arsa almak isteyenler, konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarını, elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinin durumunu tek tıkla öğrenebilecek. Yine kırsalda tarım arazisi bulunan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanları, parkları, ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak görebilecek.

Afetlerde Hızlı Müdahale

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede olası bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.

Verilere Güvenilir Bir Şekilde Ulaşılabiliyor

Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri veri sahibi kurum tarafından oluşturularak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu kullanan kullanıcıların yetki düzeyine göre erişime açılıyor. Kimin hangi veriye ulaşabileceğini veri sahibi kurum belirleyip denetliyor. Böylece stratejik verilerin güvenliği sağlanıyor. Kurumlar tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Böylece vatandaşlar bu platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye kolayca ulaşabiliyor.

Coğrafi Veri Sözlüğü

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’ndaki Veri Sözlüğü sayesinde, Türkiye’de coğrafi veriler ortak bir dille, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetiliyor. Kurumlar coğrafi verileri üretirken; aynı terimleri ve kavramları kullanıyor. Bu sayede veriler karışmıyor, herkes neyin ne olduğunu kolayca anlayabiliyor. Dolayısıyla, farklı kurumlar aynı konuyu aynı şekilde tanımladığı için veriler daha düzenli, anlaşılır ve güvenilir hale geliyor.