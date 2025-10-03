Ticaret bakanlığı tarafınca yapılan denetimlerde Güvensiz Ürün Bildirimleri listesinde 3 ürün daha eklendi.
Güvensiz bilgi sisteminde 01.10.2025 ve 02.10.2025 tarihlerinde 3 oyuncağın piyasadan toplatılacağına dair bilgi sisteme yüklendi.
Güvensiz bilgi sisteminde bulunan ürün grubu yumuşak oyuncaklar kategorisinde yer alan pelüş anahtarlıklar;
Sarı Civciv Şeklinde Peluş Anahtarlık
Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.)
Peluş Anahtarlık
Selay Toys
