Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine verilen ekonomik desteklere zam gelirken, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan Tebliğ’e göre, bu liselerde öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artışa gidildi.

Ödemeler 3 Taksit Halinde Yapılacak

Bu kapsamda, OSB içindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti yıllık 46 bin 332 lira ile 77 bin 626 lira arasında, OSB dışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti ise yıllık 36 bin 482 lira ile 48 bin 894 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Tebliğ çerçevesinde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 20 alanda öğrenim gören öğrenciler ile organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 15 alanda öğrenim gören öğrenciler adına destek ödemeleri; 3 taksit hâlinde Kasım 2025, Şubat 2026 ve Haziran 2026'da yapılacak.

Destekten OSB içindeki 49, OSB dışındaki 202 okulda yaklaşık 130 bin öğrenci faydalanacak.

OSB İçinde Ve OSB Dışında Destek Verilen Alanlar

OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar şunlar:

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ise şu şekilde:

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Radyo-Televizyon, Tarım, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Başarı Ve Devamlılık Durumuna Göre Değişecek

Milli Eğitim Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan duyuru kapsamında fabrikalar gibi üretim gerçekleşen okullara verilen eğitim desteği öğrencilerin başarı ve devamlılık durumuna göre değişecek.

2025’te Tutar 48 Bin 948 Liradan Başlıyor

2024’te organize sanayi bölgesi içindeki okullarda öğrencilere yıllık eğitim desteği kapsamında 34 bin 32 lira ödeme yapılırken, 2025’te ise bu tutar 48 bin 948 liradan başlayarak 77 bin 626 liraya kadar artış gösterecek.