Karpuz çekirdeği; magnezyum, çinko, demir ve folik asit bakımından son derece zengin. Bu mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmekten saç ve cilt sağlığını korumaya kadar pek çok alanda fayda sağlıyor. Ayrıca çekirdeklerde bulunan protein, kas gelişimi için de önemli bir destek.

Kalp Ve Sindirim Sistemini Düzenliyor

Uzmanlar, düzenli tüketilen karpuz çekirdeğinin kan dolaşımını düzenlediğini ve kalp sağlığını desteklediğini belirtiyor. Lif açısından zengin olduğu için sindirim kolaylaştırıyor ve bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor.

İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde vücuda doğal enerji sağlıyor. Spor yapanlar için karpuz çekirdeği hem enerji kaynağı hem de kasların toparlanmasına yardımcı olabilecek bir besin olarak öne çıkıyor.

Karpuz Çekirdeği Nasıl Tüketilmeli?

Çekirdekler kurutularak çekirdek gibi, toz haline getirilip yoğurt veya salatalarla, hafifçe kavrulup kahve çekirdeği gibi atıştırmalık olarak tercih edilebilinir.

Beslenme uzmanları, her besinde olduğu gibi karpuz çekirdeğinin de aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Aksi halde sindirim sorunlarına yol açabiliyor.